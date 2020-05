Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig will sich beim Torjubel trotz der zahlreichen Auflagen nicht zurücknehmen. "Ich bin immer relativ am Eskalieren, das werde ich auch diesmal machen", sagte der 32-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg.

Nagelsmann will sich beim Jubeln nicht zurücknehmen

Sorgen wegen einer möglichen Ansteckung müsse sich aber keiner machen, betonte Nagelsmann: "Ich bin eh nicht der Trauben-Jubler, sondern mache das immer für mich alleine. Die Spieler haben sich bestimmt etwas überlegt. Aber erst mal müssen wir ein Tor schießen."

Beim Coaching selbst will sich der emotionale Nagelsmann jedoch etwas regulieren, schließlich sind seine Worte im leeren Stadion über die Richtmikrofone deutlich zu hören. "Da muss ich nochmal mit mir selbst sprechen und versuchen, mich in der Zone sozialverträglich zu benehmen", sagte der RB-Trainer augenzwinkernd.

