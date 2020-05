Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn glaubt, dass seine Mannschaft gut auf den bevorstehenden Restart vorbereitet ist. "Die Jungs sind meines Erachtens nach sehr gut drauf", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Abstiegskonkurrent Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Baumgart sieht gute Chance auf Punkte gegen Düsseldorf

Um die Mannschaft auf die anstehenden Geisterspiele richtig einzustellen, hat der 48-Jährige auch schon einen Plan: "Mental bereiten wir die Mannschaft so vor, dass es um ein Ziel geht. Wir haben das Ziel, aus den neun restlichen Spielen möglichst viele Punkte zu holen." Gegen Düsseldorf will Baumgart, dass sein Team "von Anfang an Gas gibt."

Verzichten müssen die Paderborner weiterhin auf Luca Kilian, der sich Mitte März mit dem Coronavirus infiziert hatte und sich anschließend eine Muskelverletzung zuzog. Der 20-Jährige befindet sich noch im Reha-Training und soll ab nächster Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Stürmer Streli Mamba besteht Hoffnung auf einen Einsatz. Der 25-Jährige hatte sich Ende Februar im Auswärtsspiel bei Bayern München einen Teilriss der Bizepssehne zugezogen und sollte eigentlich für den Rest der Saison ausfallen.

SID