Stürmer Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat sich mit seinem Torjubel den Protesten in der Fußball-Bundesliga nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA angeschlossen. Nach seinem Treffer am Montagabend gegen RB Leipzig (2:4) zeigte der Franzose die weiße Innenfläche seiner rechten und die dunkle Außenseite seiner linken Hand nebeneinander in die Kamera.

Modeste (2.v.r.) setzte nach seinem Tor ein Zeichen

In den Sozialen Medien postete Modeste nach der Partie ein Foto der Szene. "Nein zu Rassismus. Stärker zusammen. Gerechtigkeit für George Floyd", schrieb der 32-Jährige dazu. Auch der Verein teilte das Bild und bezeichnete die Aktion als "klares Signal".

Am vergangenen Wochenende hatten Schalkes Weston McKennie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi sowie Gladbachs Marcus Thuram mit verschiedenen Aktionen ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt gesetzt.

SID