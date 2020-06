Überraschender Trainer-Wechsel in der 1. deutschen Fußball-Bundesliga: Die TSG Hoffenheim hat unerwartet die Zusammenarbeit mit Trainer Alfred Schreuder mit sofortiger Wirkung beendet. Wie die Kraichgauer am Dienstagmorgen mitteilten, einigten sie sich mit dem 47 Jahre alten Niederländer auf die sofortige Auflösung seines noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrages. Als Grund für die Trennung gaben die Hoffenheimer "Differenzen über die Ausrichtung des Klubs sowie den weiteren gemeinsamen Weg" an.

Alfred Schreuder und die TSG gehen getrennte Wege

Schreuder war erst im vergangenen Sommer vom niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam zur TSG gestoßen und hatte die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten. Vier Spieltage vor Saisonende hat Hoffenheim auf Rang sieben noch gute Chancen auf das Erreichen des Europapokals.

Für den Rest der laufenden Saison verteilt der Klub die sportliche Verantwortung auf mehrere Schultern. Das aktuelle Trainerteam um Matthias Kaltenbach, Michael Rechner und Timo Gross wird um den Fußballlehrer Marcel Rapp sowie den ehemaligen TSG-Profi Kai Herdling aus der klubeigenen Akademie erweitert.

SID