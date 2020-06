Fußball-Bundesligist SC Freiburg bangt vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Nationalspieler Robin Koch, Lucas Höler und Lukas Kübler. Während Koch und Höler Rückenprobleme haben, plagt sich Kübler mit Flüssigkeit im Knie herum, wie SC-Trainer Christian Streich am Montag sagte. Kübler hatte erst Ende Mai nach fast achtmonatiger Verletzungspause infolge einer Knie-OP sein Comeback gegeben.

Robin Koch (M.) droht mit Rückenproblemen auszufallen

Die mögliche Qualifikation für die Europa League sei bei den achtplatzierten Freiburgern indes kein Thema, betonte Streich. "Wir reden nicht einmal in der Kabine darüber. Wir reden darüber, dass wir eine besonders gute Saison spielen können am Ende", sagte der 55-Jährige, den ein Einzug in den Europacup aber natürlich freuen würde: "Was glauben Sie, wie gern wir nach Litauen oder sonst irgendwohin fahren, um zu kicken. Weil da war ich nämlich 100-prozentig noch nie im Stadion."

SID