Torjäger Erling Haaland will mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der kommenden Saison Titel gewinnen. "Ich will mit dem BVB etwas erreichen, nicht immer nur Zweiter werden, sondern wenn es geht, auch Titel gewinnen. Wir sollten uns Ziele setzen, wir wollen angreifen", sagte der norwegische Jungstar im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Erling Haaland setzt sich hohe Ziele

Der 19-Jährige war im Winter aus Salzburg zum BVB gewechselt und besitzt einen Vertrag bis 2024. Haaland kann sich durchaus vorstellen, diesen zu erfüllen, obwohl ihn zahlreiche Topklubs in Europa bereits ins Visier genommen haben. "Ich denke auch nicht zu viel an die Zukunft, ich lebe in der Gegenwart. Aus diesem Grund habe ich mich im Winter aus voller Überzeugung für den BVB entschieden. Er ist einer der größten Klubs der Welt, und ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bin – wie Sie sagen – gerade erst angekommen. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach, den Klub schon wieder zu verlassen", sagte Haaland.

SID