Nationalspieler Timo Werner sieht RB Leipzig auch nach seinem Abgang zum FC Chelsea auf dem Vormarsch. "Es bleibt auch ohne mich eine sehr gute Mannschaft, die Tore schießen wird. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Und wie ich RB kenne, sind einige weitere gute, hungrige Jungs in der Pipeline", sagte der 24-Jährige im Sportbuzzer-Interview.

Werner lief gegen den FCA zum letzten Mal für RB auf

Werner betonte erneut, dass er Leipzig "immer in meinem Herzen" trage werde. "Ich bin in den vier Jahren erwachsen und ein gestandener Mann geworden", sagte der Torjäger: "Ich weiß, was ich will, und sage das auch."

SID