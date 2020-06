Der Pay-TV-Sender Sky hat in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga seine Zuschauerzahlen gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die durchschnittliche Reichweite der Übertragungen lag rund drei Prozent über dem Niveau des Vorjahres, im Schnitt verfolgten 4,22 Millionen Zuschauer an jedem Wochenende die Bundesliga bei Sky. Bei der Konferenz und dem Topspiel am Samstag vergrößerte sich die Reichweite sogar um zwölf Prozent.

Sky: Zuschauerinteresse in abgelaufener Saison gestiegen

"Die Bundesliga-Saison ist auf ein überragendes Interesse bei den TV-Zuschauern gestoßen und wir konnten bei Sky insbesondere nach dem Wiederstart einige neue Reichweitenrekorde erzielen.", sagte Sky Sport- und Vermarktungschef Jacques Raynaud.

Die reichweitenstärkste Begegnung der Saison war die vorentscheidende Partie im Meisterrennen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (0:1) am 28. Spieltag mit 2,45 Millionen Zuschauern. Der meist gesehene Spieltag war auch dank der Übertragung der Konferenz im Free-TV auf Sky Sport News HD der Restart Mitte Mai. Mit 6,58 Millionen Zuschauern hatte Sky an jenem 26. Spieltag mehr Reichweite als je zuvor.

In der zweiten Liga sorgte das Hamburger Derby für neue Rekordzahlen. 737.000 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV und damit mehr als jemals zuvor ein Einzelspiel in der 2. Bundesliga.

SID