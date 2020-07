An Fußball-Rekordchampion Bayern München führt laut bwin auch in der Saison 2020/21 kein Weg vorbei, wenn es um den Titel in der Bundesliga geht. Mit einer Quote von 1,15 sind die Münchner Top-Favorit auf die neunte Meisterschaft in Folge. Erste Verfolger sind für den Sportwettenanbieter Vizemeister Borussia Dortmund (Titel-Quote 6,50) und RB Leipzig (15,00).

Der FC Bayern ist Favorit auf den nächsten Meistertitel

In der Abstiegsfrage hat bwin Aufsteiger Arminia Bielefeld (Quote 1,65) bereits als ersten Anwärter ausgemacht. Auch Werder Bremen muss sich nach der Last-Minute-Rettung in dieser Spielzeit über die Relegation demnach wohl auch nächste Saison weiterhin mit dem Thema Abstiegskampf (Quote 3,50) befassen.

SID