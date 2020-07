Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Fußballfans in die Stadien erneuert. "Ich bin schon länger der Meinung, dass man in die Stadien wieder Zuschauer lassen kann", sagte Seehofer im Interview mit dem Münchner Merkur. Eine Voraussetzung dafür sei aber "ein starkes Hygienekonzept".

Seehofer wünscht Rückkehr der Zuschauer in die Stadien

Der 71 Jahre alte CSU-Politiker habe die "Erfahrung gemacht, dass auf die DFL und den DFB Verlass ist". Aus diesem Grund könnte ein Zuschauer-Comeback "im Herbst wieder anlaufen. Natürlich nicht mit einer ausverkauften Arena, aber man kann sich Schritt für Schritt steigern." Bereits Anfang Juni hatte Seehofer Hoffnungen auf ein schrittweise Öffnung der Stadien gemacht.

Die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga beginnt am 18. September, eine Woche zuvor findet die erste DFB-Pokal-Hauptrunde statt. In der vergangenen Woche hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Profiklubs sowie dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) einen Leitfaden zur "Erarbeitung standort-spezifischer Konzepte" für die Wiederzulassung von Zuschauern geschickt. Bereits Anfang Juli war RB Leipzigs Hygienekonzept für eine 50-prozentige Stadion-Auslastung vom örtlichen Gesundheitsamt akzeptiert worden.

SID