Ralf Rangnick steht offenbar beim Fußball-Kosmos von Red Bull vor dem Abschied. Beide Parteien verhandeln derzeit über eine Auflösung seines Vertrages. Das berichten Bild und kicker.

Die Zeichen stehen offenbar auf Abschied

Zuletzt deutete schon alles auf ein Ende der Zusammenarbeit hin, als Rangnick mit dem AC Mailand über einen Wechsel verhandelte. Der 62-Jährige war beim 18-maligen italienischen Meister als Trainer und Sportdirektor im Gespräch, der Wechsel platzte jedoch.

Der langjährige Bundesliga-Coach hatte bei RB Leipzig bis 2019 sehr erfolgreich als Sportdirektor und Trainer gearbeitet und die Sachsen von der Regionalliga in die Champions League geführt. 2019 schied er bei RB Leipzig aus und wurde bei Hauptsponsor Red Bull "Head of Sport and Development Soccer".

Offenbar füllt Rangnick diese Aufgabe nicht mehr vollends aus. Der gebürtige Schwabe ist unter anderem für die Entwicklung der RB-Standorte in den USA und Brasilien zuständig und kann diese Aufgaben in Coronazeiten nur unter schwierigen Bedingungen ausüben.

SID