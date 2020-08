Der private TV-Sender Sport1 wird in den nächsten Wochen einige Testspiele von namhaften Fußball-Bundesligisten wie Borussia Dortmund, Hertha BSC und VfB Stuttgart live übertragen. Bereits am Freitagabend wird ab 17.55 Uhr das Duell zwischen Hertha und AS St. Etienne ausgestrahlt.

Sport1 überträgt Testspiele

Die Event- und Sportberatungs-Agentur Match IQ, die wie die Sport1 GmbH zum Sport1-Medien- Konzern gehört, hat das Testspiel organisiert. Sport1 zeigt mit Unterstützung von Match IQ wie schon in den vergangenen Jahren auch erneut Spiele des BVB – kommende Woche gleich zweimal im Free-TV: Am 12. August wird live ab 16.55 Uhr der Test beim SCR Altach und am 16. August live ab 15.55 Uhr die Partie gegen Austria Wien ausgestrahlt.

Darüber hinaus überträgt der Sender am 14. August live ab 16.55 Uhr die Begegnung zwischen Olympique Marseille und dem VfB Stuttgart.

SID