Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will offenbar den Leihvertrag mit dem portugiesischen Nationalspieler verlängern. Laut Darstellung der Gazzetta dello Sport haben die Hessen die Verhandlungen mit dem AC Mailand forciert.

Verlängert sich der Aufenthalt von Silva in Frankfurt?

Andre Silva war im vergangenen September im Tausch mit Ante Rebic von Milan an den Main gewechselt ist. Die beiden Klubs denken angeblich an eine Vertragsverlängerung für die beiden Spieler von 2022 auf 2023.

Danach könnten Verhandlungen zwischen den beiden Klubs für einen endgültigen Transfer der jeweiligen Spieler beginnen. Rebic hat sich in Mailand gut eingelebt, und Milan-Coach Stefano Pioli will ihn auch in der bevorstehenden Saison im Kader haben, berichtete die Gazzetta. Der 26-jährige Kroate hat in der Meisterschaft elfmal und im Pokal einmal getroffen.

