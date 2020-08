Die gemeinnützige Organisation Common Goal hat im spanischen Mittelfeldspieler Dani Olmo von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ein weiteres prominentes Mitglied gewonnen. Dies gab der 22-Jährige am Dienstagmorgen im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinals von RB Leipzig gegen Atletico Madrid am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Lissabon bekannt. Olmo spendet Teile seines Gehalts für karitative Zwecke.

Common Goal hat ein weiteres Mitglied: Dani Olmo

Nach Leipzigs Erfolgscoach Julian Nagelsmann schließt sich damit bereits ein zweiter prominenter Name aus dem Team der Sachsen der Common-Goal–Initiative an, die mittlerweile 160 Profi-Fußballspieler und -Trainer zu ihren Unterstützern zählt. Darunter befinden sich neben dem Leipziger Duo auch Serge Gnabry (Bayern München), Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Jürgen Klopp (FC Liverpool).

SID