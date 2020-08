RB Leipzig ist in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga förmlich von der Sonne geküsst worden: Rund um die Heimspiele der Sachsen verzeichneten Meteorologen insgesamt 111 Sonnenstunden. Laut einer Internetplattform (onlinecasinosdeutschland.com) bedeutet dies den klaren Platz eins vor Bayern München (91,5 Stunden). Am Ende des Rankings liegt Hertha BSC mit nur 41 Stunden Sonnenschein.

Forsberg und Co. spielten häufig bei Sonnenschein

Den meisten Regen gab es mit 80 Litern pro Quadratmeter beim FC Augsburg, auch bei den Heimspielen der TSG Hoffenheim fiel überdurchschnittlich viel Niederschlag (70 l/qm). Mehr Glück hatte Schalke 04, rund um die Arena blieb es mit gerade einmal 18 l/qm so trocken wie bei keinem anderen Klub.

Die höchsten Temperaturen durfte Aufsteiger Union Berlin genießen, in Köpenick zeigte das Thermometer bei Heimspielen im Schnitt 16,9 Grad an. Am kältesten war es derweil bei Meister Bayern München mit nur 12,4 Grad, vor allem bei den Spielen im Winter wurde es in der Allianz Arena arg frostig.

Für die Rangliste wurden Temperatur, Niederschlagsmenge und Sonnenstunden an den Spieltagen ausgewertet. Bei Mittagsspielen wurde die Temperatur im Zeitraum von 12 bis 18 Uhr verwendet, bei Abendspielen der Zeitraum von 18 bis 24 Uhr.

SID