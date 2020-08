Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund verzichtet weiter auf eine klare Zielsetzung für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. "Ein offizielles Ziel wird es dieses Jahr nicht geben. Wer daraus allerdings die Ableitung trifft, dass wir nicht ambitioniert wären, den werden wir möglicherweise eines Besseren belehren", sagte Watzke im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion und fügte an: "Du erreichst kein einziges Ziel, in dem Du es möglichst lautstark proklamierst."

BVB: Watzke verzichtet auf Ausgabe eines Saisonziels

Die Dortmunder Spieler gingen zuletzt deutlich offensiver mit ihren Zielen um. Nach acht Jahren in Folge wollen sie Rekordchampion Bayern München vom Thron stoßen.

Er könne da "keinen Dissens erkennen", hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im SID-Interview im Schweizer Bad Ragaz erklärt: "Nur, weil wir als Klub nicht öffentlich Ziele benennen, heißt das nicht, dass wir nicht unverändert maximal ambitioniert sind." Man werde "keinen unserer Spieler bremsen". Er finde es zudem gut, "dass die Jungs sich verbal selbst fordern."

SID