Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Stürmer Sergio Cordova bis 2025 verlängert und leiht den Venezolaner für die neue Saison an Aufsteiger Arminia Bielefeld aus. "Ich fühle mich in Augsburg sehr wohl, benötige für meine weitere Entwicklung aber Spielpraxis", sagte der 23-Jährige, der seit 2017 für den FCA in 62 Bundesligaspielen sieben Tore erzielte.

Augsburg verleiht Sergio Cordova (m.) nach Bielefeld

"Sergio ist ein variabel einsetzbarer Angreifer, der mit seiner Leidenschaft, seiner Laufintensität und seiner Robustheit überzeugt. Darüber hinaus wird er auch mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft passen", lobte Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus den achtmaligen Nationalspieler.

Augsburg stattete auch seinen Nachwuchsstürmer Maurice Malone mit einem langfristigen Profivertrag aus und verlieh den 20-Jährigen für mehr Spielpraxis an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

