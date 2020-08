Der Sport-Höhepunkt am Samstag, 22. August 2020

Die Partie findet im San Mames in Bilbao statt

FUSSBALL: FCB-Frauen im Viertelfinale gegen Lyon gefordert

FUSSBALL: Beim Turnierauftakt der Champions-League-Finalrunde der Frauen bekommt es Bayern München im Viertelfinale mit Titelverteidiger Olympique Lyon zu tun. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer will es ihren männlichen Kollegen gleichtun und gegen Lyon einen Schritt in Richtung Titel machen. Die Voraussetzungen sind dabei aber andere: Die Französinnen haben sich zuletzt viermal in Serie Europas Krone aufgesetzt und gelten als Favorit. Anstoß ist um 20.00 Uhr, übertragen wird das Spiel auf Sport1.

SID