Der Streamingdienst DAZN beginnt seine Übertragungen der Livespiele in der Fußball-Bundesliga zum Auftakt am 18. September (20.30 Uhr) mit dem Spiel zwischen Triple-Gewinner Bayern München und Schalke 04 (auch live im ZDF). Wie in der vergangenen Saison wird DAZN auch 2020/21 alle Spiele am Freitag um 20.30 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20.30 Uhr zeigen. Zusätzlich können die Fans auf DAZN live den Supercup FC Bayern - Borussia Dortmund (30. September, 20.00 Uhr) und die Relegation sowie auf Abruf die Highlights aller Spiele sehen.

DAZN zeigt Bundesliga-Start zwischen Bayern und Schalke

Der Streamingdienst wird damit mindestens die nächsten fünf Spielzeiten die Bundesliga live übertragen, denn ab der übernächsten Saison können Fans 106 Bundesliga-Spiele pro Saison live und dazu fast die komplette Champions League live verfolgen.

