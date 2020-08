Ungeachtet der ungelösten Debatte um eine Rückkehr der Fans in die Stadien wagt Fußball-Bundesligist Union Berlin Anfang September nun doch einen Testlauf mit Zuschauern. Der Verein teilte am Freitag mit, dass für die Partie am 5. September gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg Eintrittskarten verlost werden - die genaue Zahl ließ der Klub allerdings offen, möglich sind bis zu 5000 Zuschauer.

Union Berlin verlost Zuschauertickets für Testspiel

Auf der Internetseite wurde lediglich erklärt, dass "ab 01.09.2020 in Berlin laut aktueller Infektionsschutzverordnung Freiluftveranstaltungen mit bis zu 5000 Personen zugelassen" seien. Und weiter: "Die Ticketvergabe erfolgt mittels eines Losverfahrens unter den Mitgliedern des 1. FC Union Berlin."

Die Gewinner der Tickets müssen im Stadion eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen - dürfen diese aber auf dem Platz wieder abnehmen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Zuschauer "unbedingt den zugewiesenen Platz einnehmen" sollen.

Die Eisernen setzen damit ihre Pläne für eine schnelle Öffnung der Stadiontore um. Zwar hatte der Verein in der vergangenen Woche mitgeteilt, die geplanten Präventivtests für ein volles Stadionerlebnis zu verschieben. "Es ist für uns aber selbstverständlich, nicht tatenlos abzuwarten, sondern aktiv dazu beizutragen, das gesellschaftliche Leben auch im Bereich Veranstaltungen ohne Abstand wieder zu ermöglichen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler.

SID