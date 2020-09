Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sieht kein erhöhtes Corona-Risiko durch die Rückkehr der Fans in die Stadien. "Ich bin mir sicher, dass durch Fußballspiele keine neuen Hotspots entstehen werden, und dann hoffe ich, dass andere Landesminister nachziehen und auch wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen", sagte Eberl vor dem DFB-Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Regionalligisten FC Oberneuland. Im Borussia-Park sind 300 Zuschauer zugelassen.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl

"Die Konzepte der Vereine sind sehr gut, aber mehr Zuschauer sind erst möglich, wenn die Politik es zulässt. Was in Leipzig passiert, ist ein Testballon. Ich bin aber ganz sicher, dass die Fans sich dort, was Corona angeht, zu benehmen wissen", sagte Eberl. RB Leipzig hatte vom örtlichen Gesundheitsamt die Erlaubnis erhalten, 8500 Zuschauer zum Saisonstart am 20. September gegen den FSV Mainz 05 ins Stadion zu lassen.

SID