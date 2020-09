Omar Mascarell wird den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 auch in der kommenden Saison aufs Feld führen. Trainer David Wagner bestätigte den Kapitän der letzten Rückrunde im Amt, teilten die Knappen am Donnerstagabend mit. "Omar hat seine Rolle als Mannschaftskapitän auch in schwierigen Zeiten sehr gut ausgefüllt", sagte Wagner: "Selbst als er verletzt ausgefallen ist".

Omar Mascarell (r.) spielt seit 2018 bei Schalke 04

Mascarell kam im Sommer 2018 in den Ruhrpott und absolvierte seitdem 45 Pflichtspiele für S04. Seit Ende Februar hatte der Mittelfeldspieler wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt, in dieser Zeit gewann Schalke kein einziges Bundesliga-Spiel.

Als Vertreter wurden Benjamin Stambouli und Bastian Oczipka von Wagner ausgewählt, die übrigen beiden Mitglieder des fünfköpfigen Mannschaftsrat werden in der kommenden Woche von der Mannschaft ausgewählt.

SID