In Nordrhein-Westfalen dürfen wohl schon ab der kommenden Woche und damit rechtzeitig zum Bundesliga-Saisonstart mehr als die landesweit bislang erlaubten 300 Zuschauer in die Stadien und Sportarenen. Das erklärte Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag nach einem digitalen Sportgipfel mit Vertretern verschiedener Sportvereine. "Im Fußballstadion können es auch ein paar Tausend Zuschauer sein", erklärte Laschet.

Laschet will wieder Zuschauer zulassen

Die Corona-Schutzverordnung werde "am Dienstag im Landeskabinett beraten und verändert werden", führte der CDU-Politiker aus. Über den Prozentsatz an zugelassenen Zuschauern würden die örtlichen Gesundheitsämter unter Vorlage von Hygienekonzepten entscheiden, so Laschet.

In den großen Fußball-Stadien können laut dem 59-Jährigen "die Abstandsregeln leichter eingehalten werden als in kleinen Turnhallen", deshalb werde es die Aufgabe über das Wochenende hinweg sein, "passgenaue Konzepte für alle Sportarten zu finden".

Beim Basketball, Eishockey oder Handball bräuchte es noch weitere Verhandlungen mit den anderen Bundesländern, erklärte Laschet: "Da brauchen wir eine Gleichbehandlung. NRW muss ähnliche Regeln haben wie die anderen Länder." Zugleich unterstrich er die Notwendigkeit in diesen Sportarten, wieder vor einer nennenswerten Zuschauerzahl stattzufinden.

Zusätzlich sicherte Laschet ein neues Hilfspaket für Sportvereine in Höhe von 15 Millionen Euro zu. Im Frühjahr hatte es ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 10 Millionen Euro gegeben. "Unsere Botschaft ist klar: Wir lassen den Breitensport nicht alleine und stehen fest an seiner Seite", sagte Laschet.

