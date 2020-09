Angreifer Jhon Cordoba (27) steht beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln offenbar kurz vor dem Abschied. "Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und drum gebeten hat, nicht von Anfang an zu spielen, weil er in Verhandlungen mit einem anderen Verein ist", sagte Trainer Markus Gisdol bei Sky. Deshalb saß der Kolumbianer im DFB-Pokalspiel gegen die VSG Altglienicke zunächst auf der Bank.

Jhon Cordoba wechselte 2017 zum 1.FC Köln

Cordoba besitzt in Köln noch einen Vertrag bis Sommer 2021, entsprechend können die Rheinländer nur noch in diesem Jahr eine Ablöse kassieren. Die Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts verliefen bislang erfolglos. Cordoba war mit 14 Pflichtspieltoren in der Vorsaison bester Torschütze der Kölner.

2017 war Cordoba für 17 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 nach Köln gewechselt, er ist der Rekordtransfer des FC.

SID