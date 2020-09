Triple-Gewinner Bayern München ist auch vor Beginn der Saison 2020/21 bei bwin großer Favorit auf den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga. Mit einer Quote von 1,l5 rangieren die Bayern beim Sportwettenanbieter klar auf Meisterkurs vor Borussia Dortmund (6,50), RB Leipzig (15,00) und Borussia Mönchengladbach (Quote 51,00).

Sportwetten: Bayern ist Favorit auf die Meisterschaft

Erster Kandidat auf den direkten Wieder-Abstieg ist Arminia Bielefeld (1,85). Auch Werder Bremen gehört nach dem Last-Minute-Bundesliga-Verbleib mit einer Quote von 3,50 zum Kreis der akut gefährdeten Teams.

Erster Anwärter auf die Torjägerkanone ist erneut Bayern-Ass Robert Lewandowski (Quote 1,50). Ärgster Verfolger ist Erling Haaland. Löst der Dortmunder Stürmer-Star den Münchner ab, winkt das 5,00-Fache des Einsatzes.

Den ersten Spieltag eröffnet der FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) mit einer Siegquote von 1,14 gegen Schalke 04. Gelingt den Königsblauen durch einen Dreier die große Überraschung zum Auftakt, winkt das 18,00-Fache des Einsatzes.

SID