Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Einsatz von Neuzugang Jhon Cordoba zum Saisonauftakt bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) offen gelassen. "Es ist schwer zu sagen, ob es Sinn macht. Er kennt die Abläufe bei uns noch nicht", sagte Trainer Bruno Labbadia.

Hertha: Der Einsatz von Jhon Cordoba ist noch offen

Labbadia wollte einen Einsatz aber auch nicht ausschließen, kann sich auch generell eine Rolle an der Seite von Krzysztof Piatek in einem Zwei-Mann-Sturm vorstellen. "Ich bin der Meinung, dass das funktionieren kann", sagte Labbadia. Der Wechsel von Cordoba vom 1. FC Köln nach Berlin, wo der Kolumbianer einen Vertrag bis 2024 erhielt, war am Mittwoch bekannt gegeben worden.

Gute Chancen auf einen Einsatz in Bremen räumte Labbadia Abwehrspieler Dedryck Boyata ein. Der Belgier musste zuletzt wegen Problemen an der Achillessehne kürzer treten. Angreifer Matheus Cunha konnte wegen einer Erkältung ebenfalls nicht voll trainieren, musste wegen Symptomen rausgenommen werden. "Er hatte zuletzt kein Training mit der Mannschaft, wir müssen schauen, wie es sich bei ihm entwickelt", so Labbadia.

Festgelegt hatte sich Labbadia schon vor dem Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (4:5) am letzten Freitag auf Alexander Schwolow als neue Nummer eins. "Wir haben uns für Alex entschieden, weil er mit dem Ball am Fuß noch einen Tick besser ist", sagte Labbadia zum Dreikampf der Hertha-Keeper mit Rune Jarstein und Nils Körber.

Nach dem Fehlstart in die Pflichtspielphase in Braunschweig hofft Manager Michael Preetz auf eine Leistungssteigerung in Bremen. "Wir setzen darauf, dass die Mannschaft in der Defensive wieder ihr wahres Gesicht zeigt", meinte Preetz. Einen neuen Trikotsponsor werden die Hauptstädter in Bremen wohl noch nicht haben. "Ich glaube nicht, dass wir bis Samstag einen neuen Partner präsentieren", so Preetz.

SID