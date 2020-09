Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich mit einem Profi des englischen Meisters FC Liverpool verstärkt. Die Köpenicker nahmen den 23-jährigen Nigerianer Taiwo Awoniyi auf Leihbasis unter Vertrag und verstärken ihre Offensive mit einem klassischen Mittelstürmer.

Spielt nächste Saison für Union Berlin: Taiwo Awoniyi

In der vergangenen Spielzeit lief der Angreifer bereits für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga auf. "Bei Union möchte ich die nächsten Schritte gehen, so viel wie möglich spielen, mich selbst weiterentwickeln und der Mannschaft helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Awoniyi, der den zum 1. FC Köln abgewanderten Sebastian Andersson bei den Eisernen ersetzen soll.

SID