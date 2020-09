Fußballfieber auf der Bielefelder Alm: Am Sonntag brach der Server des Bundesliga-Aufsteigers Arminia Bielefeld zusammen, nachdem sich offenbar zu viele Fans gleichzeitig um Heimspieltickets für das erste Match am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln beworben hatten. Am ersten Spieltag hatte der Erstliga-Rückkehrer ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt erzielt.

Nach elf Jahren ist die Arminia zurück in der Bundesliga

"Wir hatten mit einem Ansturm gerechnet, aber nicht mit einem solchen. Deswegen ist unser Server in die Knie gegangen und stellt uns momentan vor arge Probleme", schrieben die Ostwestfalen bei Twitter. Darum verlängerte die Arminia das Registrierungsfenster bis Dienstag um 10.00 Uhr. "Der DSC wird mit Nachdruck versuchen, das Problem zu lösen", teilte der Klub mit.

5400 Karten können die Bielefelder voraussichtlich für die Verlosung zur Verfügung stellen. Um die begehrten Tickets bewerben sich 9700 Dauerkarteninhaber, nach Informationen der Neuen Westfälischen aber auch noch bis zu 1800 weitere Berechtigte. Darunter befinden sich sämtliche Sponsoren, aber auch Ehrengäste des Vereins.

SID