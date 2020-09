Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen Wunschstürmer Alexander Sörloth verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, erhält der Norweger einen Vertrag bis 2025 und die Rückennummer 19. Der 24-Jährige war zuletzt vom englischen Premier-League-Verein Crystal Palace an Trabzonspor in der Türkei ausgeliehen gewesen. Die Ablöse soll bei einem Sockelbetrag von 20 Millionen Euro liegen und mit Boni um zwei Millionen ansteigen können.

Künftig im Dress von RB Leipzig: Alexander Sörloth

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Alexander Sörloth. Die erfolgreiche Umsetzung dieses doch recht komplexen Transfers war nur durch die gute Teamarbeit in der sportlichen Führung möglich", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Für Trabzonspor erzielte Sörloth in der abgelaufenen Saison der Süper Lig 24 Tore und soll in Leipzig den zum FC Chelsea abgewanderten Nationalspieler Timo Werner ersetzen.

"Nach den ersten Gesprächen war für mich recht schnell klar, dass ich für RB Leipzig spielen will", sagte Sörloth, der in der norwegischen Nationalmannschaft mit Borussia Dortmunds Erling Haaland stürmt: "Der Offensiv-Fußball, den Julian Nagelsmann spielen lässt, passt ideal zu meinem Spielstil." Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen etwas hingezogen, laut Medienberichten war der Medizincheck wegen andauernder Verhandlungen mehrfach verschoben worden.

Bei RB bildet Sörloth nach dem Abgang von Werner und Patrik Schick (Bayer Leverkusen) gemeinsam mit dem südkoreanischen Neuzugang Hee-Chan Hwang (Red Bull Salzburg) und Vereins-Urgestein Yussuf Poulsen den neuen Angriff.

SID