Wegen der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen findet das Spiel zwischen den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) entgegen der ursprünglichen Planungen ohne Zuschauer statt. Das gaben die Gelsenkirchener am frühen Morgen bekannt.

Keine Fans am Samstagabend auf Schalke

Da die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei über 35 Fällen lag, mussten die Behörden reagieren und die Zulassung von Fans untersagen. Am Freitagmorgen hatte der Wert noch bei 33,4 gelegen.

Laut Beschluss der Bundesländer dürfen 20 Prozent der Kapazität, auf Schalke also 12.454 Besucher, ins Stadion, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Es war offen, ob der Klub dieses Kontingent komplett ausschöpfen wollte.

SID