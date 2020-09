Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Offensive noch einmal nachgerüstet. Wie die Hessen am Montag bekannt gaben, wechselt der 24-jährige Australier Ajdin Hrustic vom niederländische Erstligisten FC Groningen an den Riederwald. Mittelfeldspieler Hrustic, der in seiner Jugend unter anderem für den FC Schalke gespielt hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Ajdin Hrustic (r.) wechselt nach Frankfurt

"Mit Ajdin Hrustic begrüßen wir einen variablen und zielstrebigen Mittelfeldspieler, der unsere Möglichkeiten auf den Außenbahnen und im Zentrum erweitert", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic: "Ajdin überzeugt seit drei Jahren mit konstanten Leistungen in der niederländischen Liga und ist mit 24 Jahren längst nicht am Ende seiner Entwicklung."

SID