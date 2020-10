Bayern München muss seine Heimspiele weiterhin ohne Fans austragen. Auch die Bundesligapartie des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC findet vor leeren Rängen in der Allianz Arena statt. Bereits bei der Saisoneröffnung gegen Schalke (8:0) und beim Supercup am Mittwoch gegen Dortmund (3:2) waren keine Zuschauer zugelassen.

Auch im nächsten Heimspiel bleibt die Allianz Arena leer

Das Münchner Referat für Gesundheit und Umwelt traf die Entscheidung aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Die sogenannte Inzidenz lag am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt bei 36.

SID