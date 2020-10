Marco Reus kehrt nach mehr als acht Monaten in die Bundesliga-Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Kapitän führt seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg an. Zuletzt hatte der 31-Jährige am 1. Februar in der Bundesliga von Beginn an gespielt: beim 5:0 gegen Union Berlin.

Steht wieder in der Bundesliga-Startelf: Marco Reus

Trainer Lucien Favre ist drei Tage nach der Supercup-Niederlage bei Bayern München (2:3) dennoch zum Improvisieren gezwungen. Unter anderem fehlen weiterhin Stammtorhüter Roman Bürki und Offensivspieler Jadon Sancho (beide Atemwegsinfekt), dafür kehrt auf der linken Seite Raphael Guerreiro zurück.

SID