Der FC St. Pauli und der MTV Stuttgart haben das Endspiel der Blindenfußball-Bundesliga erreicht. Der Rekordmeister aus Stuttgart eroberte zum Abschluss der Hauptrunde durch ein 5:0 gegen Schalke 04 die Tabellenführung und damit das Finalticket. St. Pauli wurde nach einem 2:0 ebenfalls gegen Schalke Zweiter.

Blindenfußball: MTV Stuttgart stürmt ins Finale

"Im Hinblick auf das Finale müssen wir uns nicht verstecken. Wir wissen, was wir können und werden die nächsten Wochen im Training nochmal voll durchziehen", sagte der Stuttgarter Routinier Lukas Smirek. Das Duell um die deutsche Meisterschaft findet im Rahmen des Saisonfinales am 24. Oktober in Magdeburg statt.

SID