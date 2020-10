Fußball-Rekordmeister Bayern München reist trotz Dauerbelastung als klarer Favorit mit einer Siegquote von 1,16 zum 1. FC Köln. Holen die Geißböcke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihren ersten Saisonsieg, zahlt bwin das 13,50-Fache zurück.

Bayern München ist klarer Favorit beim 1. FC Köln

Auch Vizemeister Borussia Dortmund ist nach dem ersten Champions-League-Saisonsieg im Flow. Bei Aufsteiger Bielefeld (Quote 6,50) ist der Tabellendritte ebenfalls am Samstag (15.30/Sky) mit einer Siegquote von 1,40 klarer Anwärter auf drei Punkte.

Wesentlich ausgeglichener erwartet der Sportwettenanbieter die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig (Remis-Quote 3,60) im Topspiel am Samstag (18.30/Sky). Nutzt die Fohlenelf die Leipziger Verunsicherung nach der 0:5-Pleite in Manchester aus, winkt bei einem Sieg das 2,85-Fache des Einsatzes. Knapper Favorit auf den Dreier ist mit einer Quote von 2,25 jedoch das Team von Trainer Julian Nagelsmann.

SID