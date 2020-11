Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf seinen Top-Torschützen Erling Haaland verzichten. Der 20 Jahre alte Norweger ist "aufgrund leichter Knieprobleme nicht mit dabei", teilte der BVB vor dem Anpfiff mit.

Haaland wird gegen Bielefeld fehlen

Nach dem 2:0 gegen Zenit St. Petersburg unter der Woche nahm BVB-Trainer Lucien Favre insgesamt fünf Veränderungen in der Startaufstellung vor. So rückten unter anderem Thorgan Hazard im Angriff sowie Sommerneuzugang Jude Bellingham im defensiven Mittelfeld in die erste Elf.

SID