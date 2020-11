Schalke 04 macht weiter Jagd auf den Sieglos-Rekord in der Fußball-Bundesliga. Die Königsblauen blieben durch das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zum 24. Mal in Folge ohne Sieg. Die Negativ-Bestmarke hält aus der Saison 1965/66 immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg. - Die Sieglos-Rekordliste der Fußball-Bundesliga:

Zum 24. Mal in Folge ohne Sieg: Schalke 04

Von Bis Anz Verein

21.08.65 14.05.66 31 Tasmania Berlin

25.01.20 laufend 24 Schalke 04

30.10.11 14.04.12 21 1. FC Kaiserslautern

22.10.94 12.05.95 21 Dynamo Dresden

03.09.86 21.04.87 21 Blau-Weiß 90 Berlin

07.10.18 17.03.19 20 1. FC Nürnberg

23.11.91 09.05.92 19 Fortuna Düsseldorf

02.04.83 14.10.90 19 Hertha BSC

21.01.78 07.09.85 19 1. FC Saarbrücken

27.02.71 08.09.73 19 Rot-Weiss Essen

11.04.70 05.11.77 19 1860 München

05.12.69 30.04.70 19 Alemannia Aachen

SID