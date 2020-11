Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg fordert im Auswärtsspiel beim FC Augsburg eine Reaktion auf den enttäuschenden Auftritt in der Vorwoche. "Ich erwarte in Augsburg, dass wir uns mit allem, was uns zur Verfügung steht, wehren", sagte der 55-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Es komme darauf an, dass seine Mannschaft ein "anderes Gesicht" zeige.

Die Freiburger hatten am vergangenen Spieltag gegen den bis dahin sieglosen FSV Mainz 05 (1:3) verloren, Streich rief daraufhin den Abstiegskampf aus. "Die Aufarbeitung ist für uns alle nicht schön gewesen. Das, was in der ersten Halbzeit gegen Mainz passiert ist, darf nicht noch einmal vorkommen", sagte er. Die Breisgauer warten seit sieben Spielen auf einen Sieg.

In Augsburg muss Streich erneut auf den an COVID-19 erkrankten Chang-Hoon Kwon verzichten. Der Südkoreaner sei zwar inzwischen negativ getestet worden, steige aber erst in der nächsten Woche ins Training ein. Zudem fällt Lukas Kübler zwei bis drei Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses aus.

SID