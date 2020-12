Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss längere Zeit auf Stürmer Milot Rashica verzichten. Der Klub teilte am Mittwoch mit, dass der 24-Jährige im Training eine Sehnenverletzung im linken Oberschenkel erlitten habe. Werder befürchtet, dass Rashica "bis Ende Januar nicht zur Verfügung stehen wird".

Milot Rashica fehlt Werder Bremen lange

"Es tut mir für Milot sehr leid, weil er nach seiner letzten Verletzung wieder richtig fit war und seine Formkurve wieder klar nach oben zeigte", sagte Trainer Florian Kohfeldt: "Es ist schade, dass er uns mit seiner Qualität jetzt lange fehlen wird."

Rashica hatte die Verletzung bereits bei der Trainingseinheit am Dienstag erlitten, eine MRT-Untersuchung am Mittwoch gab Aufschluss über die Schwere der Blessur. Vor Saisonbeginn hatte sich der Offensivspieler intensiv mit einem Vereinswechsel beschäftigt, unter anderem die Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig galten als Interessenten. Das Winter-Transferfenster öffnet am 2. Januar 2021.

SID