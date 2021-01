Den ersten Bundesligaspieltag 2021 beschließen die Spitzenteams Borussia Dortmund und Bayern München. Der BVB steht im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ab 15.30 Uhr unter Druck, in den letzten sieben Spielen gab es nur zwei Siege. Die Bayern empfangen um 18.00 Uhr den Vorletzten FSV Mainz 05.

Beim dritten Tourneespringen am Bergisel in Innsbruck setzt Karl Geiger auf die Erfahrung. Bei der WM im vergangenen Jahr hatte er auf der Schanze Silber gewonnen. In der Tourneewertung liegt er als Zweiter knapp hinter dem führenden Norweger Halvor Egner Granerud.

Nach mehr als zwei Wochen gipfelt die Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally im Finale. Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland war bereits früh am Deutschen Gabriel Clemens gescheitert. Wer sein Nachfolger wird, entscheidet sich in der Partie ab 20.30 Uhr zwischen Gerwyn Price (Wales) und Gary Anderson (Schottland).

