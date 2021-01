Der FC Schalke 04 ist in der Bundesliga bereits seit 30 Spielen ohne Sieg. Nach der Katastrophen-Saison 2019/2020 stehen auch in der aktuellen Spielzeit nur vier Punkte auf der Habenseite der Königsblauen. Nur noch die wenigsten Experten und Fans glauben an die Rettung. Dem Traditionsverein aus Gelsenkirchen droht somit der erste Abstieg aus der Bundesliga seit 33 Jahren.

Matthäus: „Schalke steigt direkt ab“

Am kommenden Samstag ab 15:30 Uhr kann der FC Schalke 04 den Negativrekord von Tasmania Berlin (31 Spiele in Folge ohne Sieg) einstellen. Die Königsblauen müssen im eigenen Stadion gegen die TSG 1899 Hoffenheim ran. Auch ohne Krise keine leichte Aufgabe. Mit dem neuen Trainer Christian Gross soll der Umschwung dennoch klappen. Doch selbst Ex-Schalke-Keeper Frank Rost sieht für Königsblau schwarz. "Weder vom Vorstand, noch von den Spielern ist aktuell jemand dabei, mit dem ich mich identifizieren kann. Das haben die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren total außer Acht gelassen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass so ein Ding auch mal in die andere Richtung geht", sagte Rost im Gespräch mit "Sport1. Auch Lothar Matthäus ist sich sicher: Schalke wird absteigen. "Schalke muss hoffen, dass Mainz und Bielefeld ganz wenige Punkte holen, um nicht direkt abzusteigen. Daran glaube ich nicht. Schalke steigt direkt ab", prophezeit Matthäus in der „Sport Bild“. Trotz Neuzugangs und neuem Trainer glaubt Matthäus daran, dass „Schalke den historischen Negativ-Rekord von Tasmania Berlin brechen wird“. Wenn du beim besten Wettanbieter deine Tipps platzieren möchtest, dann informiere dich online und mache das kommende Wochenende zu einem besonderen.

Einnahmen nur durch Spielerverkäufe

Dem FC Schalke fehlen nach 14 Spieltagen sieben Punkte auf das rettende Ufer. Zudem drückt der Knappen-Schuh auch finanziell. Ex-Boss Clemens Tönnis bot seinem Herzensklub finanzielle Hilfe an. Doch intern gab es Widerstand gegen den Ex-Boss. Wie der TV-Sender "Sky" berichtete, hatte sich der Aufsichtsrat des FC Schalke am Mittwochabend gegen eine finanzielle Hilfe von Clemens Tönnies ausgesprochen. Doch soll es im Aufsichtsrat eine Mehrheit für Tönnis gegeben haben. Das letzte Wort hatten die beiden Mitglieder Heiner Tümmers und Ulrich Köllmann, die im Clinch mit Tönnis liegen. Daraufhin hatte Clemens Tönnis sein Angebot wieder zurückgezogen. Im Verein will man sich nun auf Plan B konzentrieren und weiterhin Geld mit Spielerverkäufen generieren. Die Heißeste Aktie in Königsblau dürfte Ozan Kabak sein, der bereits mit einigen Klubs aus Italien und England in Verbindung gebracht wird. Eine mögliche Ablösesumme bewegt sich momentan zwischen 15 und 30 Millionen Euro.

Kolasinac als neuer Hoffnungsträger

Ein neuer Hoffnungsträger ist jetzt der heimgekehrte Sead Kolasinac. Der Verteidiger trug zwischen 2011 und 2017 schon das königsblaue Trikot, ehe er zu den Gunners des FC Arsenal wechselte. Seine Leihe dauert vorerst bis zum Sommer 2021. Doch Kolasinac alleine wird wohl kaum ausreichend sein um den Abstieg abzuwenden. So sieht das auch der bosnische Nationalspieler: "Die Euphorie ist groß, weil ich zurück bin. Es ist schön wieder zu Hause zu sein. Ich habe zwar einen starken Rücken, aber die Last kann ich nicht alleine tragen." Der Abwehrspieler absolvierte in dieser Saison nur ein einziges Spiel für die Gunners und spielte beim FC Arsenal keine große Rolle mehr. Ob er seine Rolle bei S04 zu einer tragenden machen kann wird man sehen. Am Samstag wird Kolasinac erstmals seit 2017 wieder das Schalke-Logo auf der Brust tragen und gegen Hoffenheim die erste Chance erhalten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen. "Vom Typ her immer noch der gleiche. Mit 23 Jahren habe ich den Verein verlassen, jetzt bin ich 27, bin verheiratet und habe eine Tochter. Ich habe mich also ein bisschen weiterentwickelt", so der Verteidiger. Dennoch sieht er sein Comeback auch mit gemischten Gefühlen. "Das wird ein komisches Gefühl sein, ich kenne die Arena nur, wenn sie voll ist. Aber ich weiß, dass uns die Fans von zu Hause aus unterstützen werden“, so Kolasinac weiters.

Samstag, 15:30 Uhr im Liveticker:

FC Schalke 04 gegen TSG 1899 Hoffenheim