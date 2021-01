Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen schont Jungstar Florian Wirtz auch im nachgeholten Zweitrundenspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Dies teilte Bosz am Montag mit. Lars Bender, den Bosz am Samstag beim 1:1 gegen Werder Bremen nach Verletzungspause eingewechselt hatte, "wird auch wieder dabei sein", sagte der Niederländer.

Florian Wirtz ist gegen Frankfurt nicht dabei

Der 17-jährige Wirtz hatte bereits am Samstag nach vielen Einsätzen eine Verschnaufpause von Bosz bekommen und stand nicht im Kader. Wirtz habe eine Überbelastung gespürt, hatte Bosz nach der Partie gegen Werder gesagt: "Er ist nicht verletzt, aber wir wollen nicht, dass er sich verletzt."

SID