Stürmer Jean-Philippe Mateta vom abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 steht offenbar vor einem Wechsel nach England zum Premier-League-Klub Crystal Palace. Der Franzose fehlte am Dienstagabend im Kader der Rheinhessen für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wie die Bild und die Zeitungen der VRM-Gruppe übereinstimmend berichteten, sollte Mateta stattdessen in London bereits einen Medizincheck absolvieren. In der laufenden Saison ist der 23-Jährige mit sieben Toren gefährlichster Mainzer.

Jean-Philippe Mateta zieht es wohl nach England

Mateta soll zunächst von Crystal Palace bis Sommer 2022 für eine Gebühr von 3,5 Millionen ausgeliehen werden. Zudem werde laut Bild eine Kaufoption zwischen 14 und 17 Millionen Euro vereinbart. Der Torjäger wechselte 2018 zu den Mainzern und erzielte in 71 Pflichtspielen 27 Treffer.

SID