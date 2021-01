Einmal ins Pokalfinale, das will Kapitän Lars Stindl mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unbedingt schaffen. "Den Traum von Berlin würde ich mir gern noch erfüllen", sagte der Nationalspieler der Rheinischen Post (Samstagausgabe), "und gerade in diesem Jahr, da die Bayern raus sind, ist da eine große Chance. Wir werden alles daran setzen, sie zu nutzen."

Lars Stindl will mit Gladbach das Pokalfinale erreichen

Als Profi träume man "immer davon, mit einer guten Serie und ein bisschen Glück in der Auslosung vielleicht mal nach Berlin zu kommen", so Stindl (32): "2017 war ich mit Borussia kurz davor, das Finale zu schaffen gegen Frankfurt." Damals hatte die Borussia gegen die Eintracht im Halbfinale im Elfmeterschießen den Kürzeren gezogen. Am kommenden Mittwoch tritt Gladbach im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart an.

