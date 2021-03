Trainer Frank Kramer vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld erwartet im Nachholspiel gegen Werder Bremen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) "eine harte Nuss. Werder ist ein unangenehmer Gegner mit einem guten Umschaltspiel", sagte der neue Coach der Bielefelder auf der Pressekonferenz: "Wir werden versuchen, sie früh unter Druck zu setzen, um sie zu Fehlern zu zwingen und selbst zu Möglichkeiten zu kommen."

Kramer vor seinem zweiten Spiel als Arminia-Trainer

Kramer hatte in der vergangenen Woche das Traineramt übernommen, nachdem sich Bielefeld vom beliebten Aufstiegshelden Uwe Neuhaus getrennt hatte. Bei seinem Debüt am Sonntag führte der 48-Jährige die Arminia zu einem 0:0 gegen Union Berlin. "Mir ist Kommunikation sehr wichtig, damit jeder weiß, was wir tun müssen", sagte Kramer: "Alle Spieler sind gewillt, die Ideen im Sinne der Mannschaft umzusetzen."

SID