Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sieht in der Nachholpartie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld ein "sehr wichtiges Spiel" für den Verlauf der Saison. "Wir haben die Möglichkeit, einen großen Schritt zu machen. Wir können einen richtig großen Abstand zwischen uns und die gefährlichen Ränge schaffen", sagte Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Kohfeldts Team steht vor wichtigem Spiel gegen Arminia

Personell kann der Coach der Grün-Weißen aus dem Vollen schöpfen. "Alle Spieler sind einsatzfähig", sagte Kohfeldt: "Es kann aber sein, dass ich etwas ändere im Vergleich zum Köln-Spiel." Werder rangiert nach dem 1:1 am Sonntag beim 1. FC Köln mit 27 Punkten momentan im Mittelfeld der Tabelle, Bielefeld steht mit acht Zählern weniger auf dem Relegationsplatz.

SID