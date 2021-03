Die am frühen Dienstag getroffenen Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Coronakrise haben offenbar erste Auswirkungen auf den Ablauf der Fußball-Bundesliga. Das für Ostersonntag geplante Derby zwischen den Union Berlin und Hertha BSC soll abgesagt werden. Laut eines Berichts des rbb habe sich darauf der Berliner Senat in seiner Sitzung am Dienstag geeinigt. Ob und wann das Spiel nachgeholt wird, sei derzeit noch offen.

Dem Berlin-Derby am Ostersonntag droht offenbar die Absage

Bund und Länder hatten in der Nacht zum Dienstag beschlossen, die geltenden Lockdown-Regeln bis zum 18. April zu verlängern. Über Ostern wird der Lockdown für mehrere Tage zusätzlich so weit verschärft, dass das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren wird.

SID