RB Leipzig hat seine neue Kampagne "You Can Do Anything" gestartet. Auf der neuen digitalen Plattform können Fans Aktionen der RB-Kicker Tyler Adams, Kevin Kampl, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer miterleben. Dazu gibt es etliche weitere Clips, Interviews und Gewinnspiele.

Neue Kampagne: RB Leipzig

Die Kampagne will in schwierigen Pandemie-Zeiten als Inspiration für die Fans von RB Leipzig dienen. Die Aktionen sollen die RB-Anhänger "begeistern und emotionalisieren", zugleich stehe You Can Do Anything "für das Ablegen von Ängsten" und für das "Erfüllen von Träumen", teilte RB mit.

SID