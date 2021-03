Die deutschen U21-Fußballer können mit einem Sieg im zweiten EM-Gruppenspiel gegen den ewigen Rivalen Niederlande vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Anstoß in Szekesfehervar ist um 21.00 Uhr. Zum Auftakt hatte die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz gegen Co-Gastgeber Ungarn souverän mit 3:0 gewonnen.

Die U21 trifft im zweiten Spiel auf die Niederlande

Wer holt sich die erste Pole Position der Saison? Beim Formel-1-Auftakt in Bahrain kämpfen Rookie Mick Schumacher, Routinier Sebastian Vettel und Co. im Qualifying ab 16.00 Uhr um die bestmögliche Ausgangsposition. Zuvor steht um 13.00 Uhr das letzte freie Training auf dem Programm.

In der europäischen WM-Qualifikation für die WM 2022 in Katar steht die niederländische Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem Fehlstart schon unter Zugzwang. Nach dem 2:4 in der Türkei ist das Oranje-Team um 20.45 Uhr gegen Lettland gefordert. Außerdem ist zeitgleich unter anderem Europameister Portugal in Serbien zu Gast.

SID