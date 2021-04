Angreifer Yussuf Poulsen wird Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) womöglich fehlen. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, kann der 26-Jährige in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, ein Einsatz in der Hansestadt sei offen.

Yussuf Poulsen fehlt wohl im Spiel gegen Bremen

Der dänische Nationalspieler war im Topspiel am vergangenen Samstag gegen Bayern München (0:1) in der Schlussphase eingewechselt worden. Nach nur 15 Minuten musste Poulsen das Spielfeld angeschlagen wieder verlassen.

SID